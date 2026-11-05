Lufthansa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lufthansa präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0.810 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 12.24 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 11.20 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch