Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’538 0.1%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9214 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’656 -0.4%  Bitcoin 55’494 0.4%  Dollar 0.7983 -0.2%  Öl 110.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingefahren hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr bedeutet
Bajaj Mobility-Aktie: Verwaltungsrat soll von vier auf fünf Sitze ausgebaut werden
Börsen in Asien in Grün: Spekulationen über Waffenstillstand im Nahen Osten geben Halt
Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Jubiläum 06.04.2026 18:45:00

Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus

Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus

Vor 100 Jahren sind die ersten Maschinen der Lufthansa zu Linienflügen gestartet.

Boeing
164.85 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen
Am 6. April 1926 hoben zwei Flugzeuge vom Flughafen Berlin-Tempelhof ab - die eine auf den Weg nach Zürich, die andere nach Köln - am Ostermontag wurde das Jubiläum in Berlin gefeiert. "Geprägt von Pioniergeist und Leidenschaft nahm hier in Berlin alles seinen Anfang", teilte der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, mit.

Zum Jubiläum sollten zwei Sonderflüge die historischen Routen nach Zürich und Köln nachfliegen - anders als vor einem Jahrhundert müssen die Maschinen heutzutage aber keine Zwischenlandungen mehr einplanen.

Eine der beiden Maschinen wurde auf den Namen "Berlin" getauft. Die Boeing 787-9 und ein Airbus A350-900 hoben am Ostermontag vom Hauptstadtflughafen BER ab. Am 15. April ist ein Festakt mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Frankfurt am Main geplant.

Warum sich Berlins Regierungschef mehr Luftverkehr wünscht

Luftverkehr verbinde Menschen und Kontinente, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Wenn sich mehr Menschen miteinander verbinden und besser kennen würden, "dann würde es wahrscheinlich weniger Kriege, weniger Tote und weniger Bomben geben", sagte der CDU-Politiker. Deswegen wünsche er sich mehr Luftverkehr.

Wegner äusserte ebenso den Wunsch, dass Lufthansa das Angebot aus Berlin erweitert und es mehr Flugverbindungen gibt. "Vielleicht nicht nur nach München und Frankfurt." Die seien gut, aber ein paar andere Städte seien für sie Berliner und Berlinerinnen auch wichtig. "Denn ja - der BER ist unser Tor zur Welt."

Die Fluggesellschaft blickt auf eine lange Geschichte. Die erste Lufthansa wurde im Januar 1926 gegründet, als Deutsche Luft Hansa AG. Mit der Feier zur Gründung ihrer Vorgängerin bekennt sich die heutige Lufthansa zu ihrer vollständigen Geschichte, ohne die dunkle Seiten im Nationalsozialismus zu verschweigen.

/kil/DP/he

BERLIN (awp international)

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie stärker: Swiss legt freie Kapazitäten auf Europa-Kurzstrecken um

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten