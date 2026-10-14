Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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14.10.2026 14:23:00
Lufthansa erhält Zuschlag für portugiesische Airline TAP
Lufthansa kann bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP einsteigen. Die deutsche Airline erhält den Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent und hat sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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