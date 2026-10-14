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14.10.2026 14:23:00

Lufthansa erhält Zuschlag für portugiesische Airline TAP

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Die Lufthansa kann bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP einsteigen. Die deutsche ​Airline erhält den Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent und ‌hat sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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