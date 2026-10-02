Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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02.10.2026 15:29:51
Lufthansa City Airlines zeigt A220-Kabine
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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01.10.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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01.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.09.26
|Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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29.09.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Spohr kündigt weiteres Jahr der Transformation an (Dow Jones)
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29.09.26
|Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein (AWP)
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28.09.26
|Lufthansa-Aktie im Plus: Umleitung wegen brennender Powerbank an Bord (AWP)
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28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.