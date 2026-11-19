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19.11.2026 15:28:50
Lufthansa Cargo holt Uwe Glunz an die Spitze der LUG
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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06:56
|Lufthansa will an deutschen Drehkreuzen rund 1000 Stellen abbauen (Spiegel Online)
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19.11.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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18.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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17.11.26
|Tarifstreit bei Lufthansa: Neues Angebot an die Piloten - Aktie im Minus (Dow Jones)
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17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
|Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
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|10.11.26
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|06.11.26
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|03.11.26
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|19.10.26
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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