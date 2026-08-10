Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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10.08.2026 15:30:20
Lufthansa Cargo digitalisiert Zollprozesse am Frankfurter Flughafen
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Analysen zu Lufthansa AG
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.