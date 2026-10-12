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12.10.2026 14:23:26

Lufthansa Cargo bedient Europa-Ziele vorerst teils mit Grossraumflugzeuge

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Lufthansa Cargo bietet im Winter 88 Frachterverbindungen an und verlagert in Mumbai den Frachterbetrieb auf den neuen Flughafen Navi Mumbai. In Europa übernehmen vorerst teilweise Grossraumflugzeuge Strecken des ehemaligen A321F-Netzes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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