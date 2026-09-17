Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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17.09.2026 16:52:16
Lufthansa bringt neu gestaltete Tracht auf Oktoberfest-Flügen an den Start
Lufthansa eine neu gestaltete Tracht für ihre Crews. Passend zur 20-jährigen Tradition der Trachtenflüge ab München kommt das neue Design ab dem 19. September auf Langstreckenflügen nach Bengaluru, Peking und Singapur zum Einsatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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