Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
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29.07.2026 18:46:41
Lufthansa bietet offiziell für Minderheitsanteil an TAP Air Portugal
DOW JONES--Die Lufthansa Group hat ihr Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an der staatlichen portugiesischen Fluggesellschaft TAP Air Portugal am Mittwoch offiziell eingereicht. Bislang hatte der Frankfurter Airline-Konzern nur ein unverbindliches Angebot für den Anteil von 49,9 Prozent unterbreitet, den die portugiesische Regierung verkaufen möchte. Die beiden Fluggesellschaften sind Teil der Airline-Allianz Star Alliance.
Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv. Aktuell bieten die Airlines der Gruppe 353 wöchentliche Flüge von und nach Portugal an. Der Konzern beschäftigt aktuell über 500 Fachkräfte in Portugal und baut einen neuen Lufthansa-Technik-Standort für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in der Nähe von Porto.
"Unser Interesse an einer Beteiligung an unserem Star-Alliance-Partner TAP Air Portugal ist der nächste logische Schritt", sagte Konzernchef Carsten Spohr laut der Mitteilung.
Durch die Kooperation würde Lissabon als strategisch wichtiges atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestärkt. Die Konnektivität zwischen Europa und anderen Regionen wie Lateinamerika, Afrika oder Nordamerika könnte ausgebaut werden, hiess es weiter.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/sha/brb
(END) Dow Jones Newswires
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