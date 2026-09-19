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19.09.2026 07:00:00

Lufthansa bestellt Boeing 737 Max 10, neue Verzögerungen bei 777X, Milliardenaufträge von Turkish Airlines und Korean Air

Lufthansa
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Das wöchentliche airliners.de-[Luftfahrttechnik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der Aufstockung der Lufthansa-Group-Bestellung um 20 weitere Boeing 737 Max 10, den sich abzeichnenden weiteren Verzögerungen bei der Boeing 777X sowie Boeings Hoffnungen auf beziehungsweise bereits festgezurrten milliardenschweren Aufträgen von Turkish Airlines und Korean Air.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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