Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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19.09.2026 07:00:00
Lufthansa bestellt Boeing 737 Max 10, neue Verzögerungen bei 777X, Milliardenaufträge von Turkish Airlines und Korean Air
Lufthansa-Group-Bestellung um 20 weitere Boeing 737 Max 10, den sich abzeichnenden weiteren Verzögerungen bei der Boeing 777X sowie Boeings Hoffnungen auf beziehungsweise bereits festgezurrten milliardenschweren Aufträgen von Turkish Airlines und Korean Air.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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