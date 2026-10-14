Lufthansa bekommt Zuschlag für Beteiligung an portugiesischer TAP

DOW JONES--Die Lufthansa hat das Bieterrennen um die portugiesische Airline TAP gewonnen. Wie die Regierung in Lissabon mitteilte, hat die Deutsche Lufthansa den Zuschlag erhalten, bis zu 49,9 Prozent von TAP zu übernehmen. Das Angebot sei dem von Air France-KLM überlegen gewesen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 1,2 Milliarden Euro.

Die Transaktion sieht die Übernahme von 44,9 Prozent der TAP-Anteile vor. Hinzu kommen weitere 5 Prozent, falls die Beschäftigten ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben. In einer zweiten Phase kann die Lufthansa in einem separaten Verfahren eine Mehrheit an TAP übernehmen. Dafür würde der Konzern zusätzlich 1,35 Milliarden Euro zahlen. Die zweite Phase soll bis Juli 2028 abgeschlossen werden.

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October 14, 2026 10:29 ET (14:29 GMT)