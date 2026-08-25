Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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25.08.2026 07:00:00
Lufthansa beendet Duty-Travel-Deal, verteidigt Tap-Angebot, Air Baltic unter Druck
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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24.08.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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24.08.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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24.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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21.08.26
|Lufthansa-Aktie schwächelt: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln (Dow Jones)
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21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
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Börse aktuell - Live TickerSMI vor positivem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel dürfte sich freundlich zeigen. Der deutsche Aktienmarkt wird in Grün erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.