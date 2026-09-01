Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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01.09.2026 10:38:47
Lufthansa baut Langstreckenangebot ab München nach Asien und Afrika aus
Lufthansa weitet ihr Langstreckenangebot ab München im Winter aus. Zusätzliche Frequenzen nach Johannesburg, Bengaluru und Singapur sowie ein zweiter täglicher A380-Flug nach Bangkok sollen mehr Buchungsmöglichkeiten in einer nachfragestarken Reisezeit schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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