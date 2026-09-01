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01.09.2026 10:38:47

Lufthansa baut Langstreckenangebot ab München nach Asien und Afrika aus

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Die Lufthansa weitet ihr Langstreckenangebot ab München im Winter aus. Zusätzliche Frequenzen nach Johannesburg, Bengaluru und Singapur sowie ein zweiter täglicher A380-Flug nach Bangkok sollen mehr Buchungsmöglichkeiten in einer nachfragestarken Reisezeit schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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