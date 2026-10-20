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20.10.2026 12:18:36

Lufthansa baut Flugplan für kommenden Sommer aus

Lufthansa
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FRANKFURT (awp international) - Der Lufthansa-Konzern hat für den kommenden Sommer einen erweiterten Flugplan zum Buchen freigeschaltet. Bei den Fluggesellschaften der Gruppe kommen zehn Langstrecken hinzu, zudem werden zahlreiche bekannte Ziele häufiger angeflogen, wie das Unternehmen mitteilte. Es handele sich um die umfassendste Programmerweiterung des Konzerns seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

Schwerpunkte bleiben Strecken nach Nord- und Südamerika sowie Asien. Am grössten deutschen Drehkreuz Frankfurt kommen ab März zwei zusätzliche Ziele in Japan in den Flugplan der Lufthansa. Zudem will Lufthansa ab dem 5. Mai 2027 als einzige europäische Airline dreimal wöchentlich direkt in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Ohio, Columbus, fliegen. Dem Portal "Aerotelegraph" zufolge garantiert dabei die lokale Wirtschaftsförderung einen Teil des Umsatzes. Die Verbindung nach Seattle wird von der Lufthansa auf die Tochtergesellschaft Discover verlagert.

Am Drehkreuz München fliegt Lufthansa ab August 2027 dreimal in der Woche nach Phoenix in US-Staat Arizona. Nach Neu-Delhi soll es eine zweite Verbindung geben sowie zusätzliche Flüge nach Bangalore, Sao Paulo und Singapur. Auch die übrigen Lufthansa-Gesellschaften bieten neue Flüge an. Der Sommerflugplan 2027 betrifft Flüge ab dem 28. März 2027. Am kommenden Sonntag (25.10.) tritt der Winterflugplan in Kraft./ceb/DP/stw

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Long 1295.9878 18.12.2026 153821000
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.7814 5.80 159488880
Long 25.9198 0.84 159839649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.184 16.40 159257692
Short 11.7814 5.91 161756889
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Long 5 -27.50 143802922
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

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SMI-Kurs: 14’486.60 20.10.2026 16:48:39
Long 13’777.24 19.29 STW8BU
Long 13’465.11 13.95 SYBVIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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