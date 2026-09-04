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04.09.2026 04:05:00

Lufthansa Aviation Training und CAE bauen A220-Training in Singapur auf

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Die Flight Training Alliance (FTA), ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa Aviation Training (LAT) und CAE, wird gemeinsam mit Airbus den Angaben zufolge eine Trainingskapazität für den Airbus A220 in Singapur aufbauen. Dafür soll 2027 ein neuer Full-Flight-Simulator vom Typ CAE 7000XR am Airbus Asia Training Centre (AATC) in Singapur stationiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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