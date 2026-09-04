Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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04.09.2026 04:05:00
Lufthansa Aviation Training und CAE bauen A220-Training in Singapur auf
Lufthansa Aviation Training (LAT) und CAE, wird gemeinsam mit Airbus den Angaben zufolge eine Trainingskapazität für den Airbus A220 in Singapur aufbauen. Dafür soll 2027 ein neuer Full-Flight-Simulator vom Typ CAE 7000XR am Airbus Asia Training Centre (AATC) in Singapur stationiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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