Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
18.09.2026 10:42:03
Lufthansa-Aufsichtsrat bestätigt Vittadini, Streichert und Vranckx im Vorstand
Lufthansa AG. Der Aufsichtsrat verlängerte ihre Mandate: Vittadini bis 2030, Streichert und Vranckx bis 2032. Das teilte der Konzern mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Lufthansa verlängert drei Vorstandsverträge (Dow Jones)
|
17.09.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)