Lufthansa-Aktie zieht an: Grossaktionär Thiele will Lufthansa-Rettungspaket zustimmen - Einigung mit Ufo

Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa ist so gut wie in trockenen Tüchern.

Der entscheidende Grossaktionär Heinz Hermann Thiele kündigte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an, das Paket bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag abzusegnen. "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen", sagte Thiele, der über 15 Prozent an der Lufthansa hält.

Thieles Zustimmung stand auf der Kippe, nachdem sich der Milliardär dem Staatseinstieg gegenüber kritisch geäussert hatte. Zur Online-Hauptversammlung der Lufthansa haben sich nur 38 Prozent der Aktionäre angemeldet, weshalb eine Zweidrittelmehrheit für die Zustimmung zum 9 Milliarden Euro schweren Rettungspaket notwendig ist.

"Es liegt im Interesse aller Lufthansa-Mitarbeiter, dass das Management zügige Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die nötige Restrukturierung führen kann", sagte Thiele weiter.

Es gebe mit den Regierungsvertretern zwar nach wie vor "unterschiedliche Positionen". Letztlich habe er aber nicht für eine Insolvenz stimmen können. "Deshalb werde ich auch in Zukunft Einfluss nehmen auf die Entwicklung der Lufthansa." In welcher Form er dies genau zu tun gedenkt, dazu wollte er sich nicht äussern.

Lufthansa und Ufo einigen sich kurz vor HV auf Krisenpaket

Die Deutsche Lufthansa und die Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft Ufo haben sich kurz vor der Hauptversammlung auf ein Krisenpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise geeinigt. Die Massnahmen umfassen Einsparungen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro bis Ende 2023, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Lufthansa könne nun für die 22.000 Kabinenmitarbeiter betriebsbedingte Kündigungen für den Zeitraum der Krise vermeiden.

Das Massnahmenpaket umfasst unter anderem das Aussetzen von Vergütungsanhebungen, eine Flugstundenabsenkung bei entsprechender Reduzierung der Vergütung sowie temporär reduzierte Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung. Darüber hinaus haben sich beide Parteien den weiteren Angaben zufolge auf freiwillige Massnahmen und Abfindungsprogrammen geeinigt. Hierzu zählen unter anderem unbezahlter Urlaub, freiwillige Massnahmen zur weiteren Arbeitszeitabsenkung und der geförderte, vorzeitige Wechsel in die Altersversorgung.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann bezeichnete die Einigung mit der Gewerkschaft als "wichtiges Signal" an die ausserordentliche Hauptversammlung am Donnerstag. Bei der Versammlung sollen die Aktionäre über den staatlichen Rettungsplan für den durch die Corona-Krise angeschlagenen Konzern abstimmten. Lufthansa und die Bundesregierung hatten sich vor einigen Wochen auf neun Milliarden Euro schweres Stützungsprogramm geeinigt. Der Grossaktionär Heinz Hermann Thiele hat mittlerweile ebenfalls Zustimmung signalisiert, trotz Bedenken über den geplanten Staatseinstieg.

Die Kabinenmitarbeiter tragen nach Aussage von Ufo als erste Beschäftigtengruppe im Lufthansa-Konzern dazu bei, der Fluglinie durch diese Krise zu helfen. Vereinbarungen mit den anderen Gewerkschaften stehen bisher noch aus. Nicoley Baublies, Verhandlungsführer bei Ufo erklärte, der nun erfolgte Abschluss für die Kabinenmitarbeiter der Deutschen Lufthansa bringe die dringend benötigte Arbeitsplatzsicherheit. "In der derzeitigen Krise führen solche Beiträge, die Sicherheit aber auch Einschnitte für jeden Kabinenmitarbeiter bedeuten, hoffentlich zu einer deutlichen Zustimmung des Rettungspakets der Bundesregierung auf der Hauptversammlung", so Baublies.

Vorbörslich geht es am Donnerstag für die Lufthansa-Aktie via Tradegate um 4,19 Prozent auf 11,44 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)