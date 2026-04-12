Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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12.04.2026 18:44:00
Lufthansa-Aktie: Weitere Streiks angekündigt
Wegen des für Montag und Dienstag angekündigten Streiks bei der Lufthansa ist erneut mit Ausfällen von Flugverbindungen in der Schweiz zu rechnen.
Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen vermeldete je vier gestrichene Hin- und Rückflüge der Lufthansa von und nach Frankfurt vom Montag. Für Dienstag habe man noch keine entsprechenden Informationen.
Die zu erwartenden Flugausfälle sind gemäss Angaben der Lufthansa-Gruppe die Folge eines Streiks des Cockpit-Personals. Der Ausstand sei von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.
Am Freitag hatte ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter für Ausfälle auch in der Schweiz gesorgt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen.
/maa/DP/he
BERLIN (awp international)
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