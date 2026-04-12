Lufthansa-Aktie: Weitere Streiks angekündigt

Am Freitag waren wegen des ersten Streiktags mehrere Verbindungen von und nach Deutschland ausgefallen.

Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen vermeldete je vier gestrichene Hin- und Rückflüge der Lufthansa von und nach Frankfurt vom Montag. Für Dienstag habe man noch keine entsprechenden Informationen.

Die zu erwartenden Flugausfälle sind gemäss Angaben der Lufthansa-Gruppe die Folge eines Streiks des Cockpit-Personals. Der Ausstand sei von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.

Am Freitag hatte ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter für Ausfälle auch in der Schweiz gesorgt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen.

/maa/DP/he

BERLIN (awp international)