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Nach Streik 12.04.2026 18:44:00

Lufthansa-Aktie: Weitere Streiks angekündigt

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Wegen des für Montag und Dienstag angekündigten Streiks bei der Lufthansa ist erneut mit Ausfällen von Flugverbindungen in der Schweiz zu rechnen.

Lufthansa
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Am Freitag waren wegen des ersten Streiktags mehrere Verbindungen von und nach Deutschland ausgefallen.

Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen vermeldete je vier gestrichene Hin- und Rückflüge der Lufthansa von und nach Frankfurt vom Montag. Für Dienstag habe man noch keine entsprechenden Informationen.

Die zu erwartenden Flugausfälle sind gemäss Angaben der Lufthansa-Gruppe die Folge eines Streiks des Cockpit-Personals. Der Ausstand sei von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.

Am Freitag hatte ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter für Ausfälle auch in der Schweiz gesorgt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen.

/maa/DP/he

BERLIN (awp international)

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