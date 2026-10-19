United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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19.10.2026 11:54:00
Lufthansa-Aktie unter Druck: Airlines meiden Flughafen Riad weiterhin
Die Sicherheitslage in Saudi-Arabien wirkt sich weiter auf den internationalen Flugverkehr aus. Mehrere grosse Fluggesellschaften halten an Einschränkungen fest.
Fluggesellschaften setzen Flugstopps fort
Die Huthi-Miliz im Jemen hat unter anderem den Flughafen mehrfach angegriffen. Bei einer der Attacken wurden dort vor gut einer Woche 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.
Grosse Fluggesellschaften aus Europa, Asien und der Golfregion fliegen Riad vorerst weiterhin nicht an. Die Lufthansa Group verlängerte ihren Flugstopp für Riad um etwa vier Wochen bis 18. November, British Airways und KLM wollen den Flughafen bis mindestens Ende des Monats nicht bedienen. Ähnliche Ankündigungen gab es von einigen asiatischen und arabischen Fluggesellschaften. Qatar Airways etwa hat Flüge nach Riad und Dammam im Osten des Königreichs bis auf weiteres ausgesetzt.
Mehr als 80 Prozent der Flüge gestrichen
Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge waren heute mehr als 80 Prozent der geplanten Flüge am König-Chalid-Flughafen in Riad gestrichen.
NOTAMs sind Meldungen für den globalen Flugverkehr, die unter anderem Piloten weltweit einsehen können. Darin geht es unter anderem um gesperrte oder eingeschränkte Lufträume, um aktuelle Gefahren oder etwa um Ausfälle bestimmter Navigationssysteme.
Die Lufthansa-Aktie gibt auf XETRA 1,20 Prozent auf 7,10 Euro nach. Auch andere Airline-Aktien geraten unter Druck.
RIAD (awp international)
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