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Museumsprojekt 08.09.2026 11:42:36

Lufthansa-Aktie: Swiss will letzten Airbus A340 dem Verkehrshaus schenken

Lufthansa-Aktie: Swiss will letzten Airbus A340 dem Verkehrshaus schenken

Die Fluggesellschaft Swiss und das Verkehrshaus der Schweiz haben ein gemeinsames Museumsprojekt für den letzten Airbus A340-300 der Swiss-Flotte angekündigt.

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Das Flugzeug soll Anfang 2028 in die Luftfahrtausstellung in Luzern integriert werden.

Bis zur Umsetzung sind jedoch noch umfangreiche technische, finanzielle und behördliche Fragen zu klären, wie die Swiss und das Verkehrshaus am Dienstag mitteilten.

Das rund 125 Tonnen schwere Flugzeug, das die Swiss dem Verkehrshaus schenken will, muss vom Flughafen Zürich nach Luzern transportiert und auf dem Museumsgelände platziert werden. Die Kosten für Überführung, bauliche Anpassungen und die Gestaltung des Innenraums werden auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag geschätzt.

Das Verkehrshaus muss diese Mittel bis Ende 2026 im Wesentlichen über Drittmittel von Stiftungen, Mäzenen und Unternehmen aufbringen. Der definitive Entscheid über das Projekt fällt erst, wenn Transport, Bewilligungen und Finanzierung gesichert sind.

Mit der Ausmusterung des Airbus A340-300 per Ende 2027 wird bei der Swiss die Ära der vierstrahligen Passagierflugzeuge enden. Der Flugzeugtyp prägte über viele Jahre die Langstreckenflotte der Schweizer Fluggesellschaft und verband das Land mit Destinationen in aller Welt.

Im Verkehrshaus soll die Maschine im Aussenraum vor der Luft- und Raumfahrthalle platziert werden. Der Innenraum des Flugzeugs soll auf vielfältige Art und Weise inszeniert werden, wie es in der Mitteilung heisst. Schon heute ist mit der Convair 990 "Coronado" ein ehemaliges vierstrahliges Langstreckenflugzeug der Swissair Teil der Ausstellung.

Luzern (awp/sda)

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