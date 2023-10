Lufthansa-Aktie: Swiss streicht wegen Sicherheitsbedenken Flüge nach Israel

Bern (awp/sda) - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel stellt die Fluggesellschaft Swiss den Flugverkehr nach Tel Aviv ab Samstagabend bis auf weiteres ein. Grund seien Sicherheitsbedenken wegen der unklaren politischen Lage, teilte die Swiss am Samstag mit.

Nach eingehender und kontinuierlicher Prüfung der aktuellen Sicherheitslage werde die Swiss die Flüge von Zürich nach Tel Aviv und von Tel Aviv nach Zürich am Samstagmittag noch durchführen, teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat am Samstag offiziell zum Verzicht auf Reisen nach Israel aufgerufen.

Bei den Raketenangriffen am Samstagmorgen wurden nach ersten Erkenntnissen in Israel zahlreiche Menschen verletzt und es gab Todesopfer. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Die israelische Armee teilte mit, das Land sei in Kriegsbereitschaft versetzt worden.