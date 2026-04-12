Lufthansa-Aktie: Streikfolgen am BER klingen ab

Erste Flüge nach München und Frankfurt sind am frühen Morgen wie geplant gestartet, wie eine Flughafensprecherin auf dpa-Anfrage sagte. "Alles fliegt nach Plan, auch die Lufthansa ." Am Freitag waren nahezu sämtliche innerdeutsche Verbindungen der Lufthansa am BER aufgrund des Arbeitskampfes ausgefallen.

Aufgerufen hatte die Gewerkschaft Ufo. Der Streik sollte bis 22.00 Uhr andauern und betraf vor allem die grossen Drehkreuze Frankfurt und München.

Mehrere Zugverbindungen zum BER fallen aus

Am BER kommt es an diesem Wochenende zu Einschränkungen bei der Regionalverkehrsanbindung. Der Flughafenexpress (FEX) zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Flughafen fällt wegen Bauarbeiten aus. Auch auf anderen Regionalverkehrslinien kommt es deswegen bis Montagfrüh um 5.00 Uhr zu Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

So fährt der Regionalexpress RE20 den Angaben zufolge in der Zeit nicht zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen. Die Linie RB22, die von Potsdam-Griebnitzsee über Golm und den BER nach Königs Wusterhausen fährt, ist demnach ab Ludwigsfelde-Struveshof unterbrochen.

Von Berlin aus kommt man damit nur mit den Linien RB32 und RB24 zum BER, die jeweils über Berlin-Ostkreuz verkehren. Weiter geht es dann aber nicht: Die RB24 ist zwischen dem BER und Blankenfelde ausgesetzt, die RB32 zwischen dem BER und Ludwigsfelde.

Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag

Die Pilotinnen und Piloten der deutschen Lufthansa-Gruppe sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen, wie die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mitteilte. Zum Streik aufgerufen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH.

"Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmassnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber."

Nach VC-Angaben liegt weder bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa Cityline ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Bei Eurowings sei das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung inakzeptabel und bewege sich "auf einem derart niedrigen Niveau, dass es diesen Namen kaum verdient".

Vereinigung Cockpit weiterhin gesprächsbereit

VC betonte, man sei weiterhin gesprächsbereit. "Die Arbeitgeberseite hat jederzeit die Möglichkeit, den Streik abzuwenden, indem sie verhandlungsfähige Angebote vorlegt", erklärte Pinheiro. "Ein Streik ist immer das letzte Mittel, um Bewegung in gescheiterte Verhandlungen zu bringen. Wir hätten sehr gerne darauf verzichtet - insbesondere vor dem Hintergrund der Belastungen für unsere Passagiere sowie für die Kolleginnen und Kollegen am Boden. Die Verantwortung hierfür liegt jedoch bei der Arbeitgeberseite", so Pinheiro.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik nach Konzernangaben ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Bei Eurowings werden alle Flüge bestreikt, die im Streikfenster von deutschen Flughäfen starten.

Erneute Ausfälle wegen Lufthansa-Streik von Montag und Dienstag

Wegen des für Montag und Dienstag angekündigten Streiks bei der Lufthansa ist erneut mit Ausfällen von Flugverbindungen in der Schweiz zu rechnen. Am Freitag waren wegen des ersten Streiktags mehrere Verbindungen von und nach Deutschland ausgefallen.

Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen verfügte nach Auskunft der Medienstelle noch über keine entsprechenden Informationen.

Die zu erwartenden Flugausfälle sind gemäss Angaben der Lufthansa-Gruppe die Folge eines Streiks des Cockpit-Personals. Der Ausstand sei von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.

Am Freitag hatte ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter für Ausfälle auch in der Schweiz gesorgt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen.

/maa/DP/he

BERLIN (awp international)