United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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23.06.2026 11:41:40
Lufthansa-Aktie stärker: Südkoreas Asiana Airlines verlässt im Dezember die Star Alliance
Die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana hat ihren Rückzug aus der Luftfahrtallianz Star Alliance angekündigt.
Nach dem Ausscheiden von Asiana aus dem Luftfahrtbündnis werden 14 Mitgliedsfluggesellschaften der Star Alliance den Incheon International Airport in Südkoreas Hauptstadt Seoul weiterhin anfliegen. Neben Lufthansa und Swiss sind das Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Eva Air, Ethiopian Airlines, Lot Polish Airlines, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines und United.
Kunden, die in einem Vielfliegerprogramm einer Mitgliedsfluggesellschaft registriert sind, können weiterhin Meilen auf von Asiana durchgeführten Flügen sammeln, die am oder vor dem 15. Oktober abheben. Kunden können ausserdem weiterhin Meilen für Star-Alliance-Prämientickets und Upgrades auf Asiana Airlines für Reisen einlösen, die am oder vor dem 16. Dezember abgeschlossen werden.Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,88 Prozent im Plus bei 9,22 Euro.
DOW JONES
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