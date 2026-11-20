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20.11.2026 07:14:00
Lufthansa-Aktie: Kernmarke soll mit Stellenabbau wettbewerbsfähiger werden
Die Lufthansa zieht an ihren wichtigsten deutschen Drehkreuzen Konsequenzen aus anhaltenden Verlusten und einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarke.
Lufthansa plant Abbau von 1.000 Stellen
"An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir, im Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1.000 Vollzeitstellen einzusparen", heisst es in dem Brief, der von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier anderen Managern unterzeichnet ist.
Unklar blieb, in welchem Zeitraum und in welcher Form der Stellenabbau erfolgen soll und ob dieser Teil des bereits angekündigten Abbaus ist. Vor gut einem Jahr hatte der Lufthansa-Konzern den Wegfall von rund 4.000 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Auf Anfrage wollte das Unternehmen am Donnerstagabend dem internen Schreiben "nichts hinzufügen".
Lufthansa reduziert Kurz- und Mittelstreckenflüge
Zugleich will die Kernmarke "die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke (noch) weiter reduzieren", wie es in dem Brief an die Beschäftigten weiter heisst. Man werde "deshalb die Anzahl der Flugzeuge der Airbus A320-Familie im Lufthansa Airlines Teilkonzern verringern und durch zusätzliche hochmoderne und effiziente Airbus A220 teilweise ersetzen".
Verluste setzen Lufthansa unter Handlungsdruck
Zur Begründung verweist das Management auf Verluste im laufenden Geschäft. In den ersten neun Monaten 2026 habe Lufthansa Airlines einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 180 Millionen Euro gemacht. "Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht", schreibt der Vorstand. Die Kernmarke sei demnach im dritten Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich. "Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig", heisst es in dem Brief.
In Deutschland arbeiteten Ende 2025 rund 67.100 Menschen bei der Lufthansa Group - rund ein Prozent mehr als im Vorjahr.
FRANKFURT (awp international)
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