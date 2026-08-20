Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Umfrage
|
20.08.2026 14:20:36
Lufthansa-Aktie in Rot: VC-Piloten wohl weiter streikbereit
Trotz des zähen Tarifkonflikts bei der Lufthansa geben sich die in der Vereinigung Cockpit (VC) organisierten Piloten weiterhin kämpferisch.
"Die hohe Streikbereitschaft zeigt die grosse Geschlossenheit unserer Mitglieder und die breite Unterstützung für den eingeschlagenen tarifpolitischen Kurs", erklärt dazu VC-Vorstandsmitglied Oliver Löwe. Tarifliches Topthema bleibe die betriebliche Altersvorsorge.
Umfassende Schlichtung vereinbart
Die VC hat die Piloten der Lufthansa Kernmarke im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zum Streik aufgerufen. Vor wenigen Tagen gaben beide Seiten bekannt, eine umfassende Schlichtung für Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings vereinbart zu haben. Darüberhinaus soll es eine übergreifende Mediation geben, um Konflikte dauerhaft beizulegen.
Nach weiteren Umfrageergebnissen sieht fast jede und jeder Zweite (47 Prozent) die eigene berufliche Situation verschlechtert. Nur noch 24 Prozent würden den Beruf des Piloten heute weiterempfehlen, während zwei Drittel (66 Prozent) eher davon abraten. Immerhin zwei Drittel der Beschäftigten zeigten sich mit ihrer aktuellen beruflichen Situation grundsätzlich zufrieden.
Im XETRA-Handel verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 7,74 Euro.
/ceb/DP/jha
FRANKFURT (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10:02
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Neuer Vorfall nach Vietnam-Boeing: Lufthansa-A380 setzt zu früh auf (AWP)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.