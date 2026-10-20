Lufthansa-Aktie in Rot: Tochter Swiss und Edelweiss stocken Sommerangebot auf

Die Swiss fliegt neu nach Toulouse und bietet mehr Flüge innerhalb Europas und nach Asien an. Der Ferienflieger Edelweiss bietet mehr Flüge nach Florida, Afrika und zu tropischen Ferienzielen.

Die Swiss fliege vom 25. Juni bis 23. August von Zürich zweimal pro Woche in die südfranzösische Metropole Toulouse, wie die Lufthansa-Tochter am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Zudem baut die Swiss ihr Angebot auf gewissen europäischen Strecken weiter aus. Paris werde neu 30-mal statt 28-mal pro Woche bedient, Nizza 34-mal statt 32-mal wöchentlich.

Zudem fliegt die Swiss häufiger nach Hamburg, Budapest und Bremen. Auch die Verbindung nach Niš in Serbien werde neu während der gesamten Sommersaison bedient und die Frequenz von zwei auf drei Flüge pro Woche erhöht, hiess es weiter. Die Swiss baue ihr Angebot gezielt dort aus, "wo wir den grössten Mehrwert schaffen können", erklärte Konzernchef Jens Fehlinger.

Strecke nach Bengaluru bleibt

Ein weiterer Schwerpunkt des Sommerflugplans liege in Asien. So bleibe die indische Metropole Bengaluru im Sommerflugplan. Auch nach Tokio weitet die Swiss ihr Angebot aus. Das Gleiche gilt für Montreal.

Im Sommerflugplan 2027 fliegt die Swiss ab Zürich 95 Destinationen an. Das sind zwei mehr als im Sommer 2026. Davon sind 69 Ziele in Europa und 26 interkontinentale Ziele. Auch ab Genf erweitert die Airline ihr Angebot. Details würden zu Genf würden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Edelweiss fliegt häufiger nach Tampa

Die Edelweiss baut ihre Langstrecken nach Tampa in Florida und nach Afrika aus. Von Anfang Juli bis Anfang September werde Tampa neu fünfmal pro Woche bedient.

Dagegen streicht die Edelweiss Las Vegas im nächsten Sommer aus dem Flugplan. "Grund dafür ist die schwache Marktnachfrage", hiess es.

Auch auf den Strecken nach Afrika bietet Edelweiss mehr Verbindungen an. Der Ausbau betrifft die Destinationen Kilimandscharo und Sansibar in Tansania, Windhoek in Namibia und Kapstadt in Südafrika. Mehr Flüge gibt es nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik im Frühling, auf die Seychellen und auf die Malediven.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent tiefer bei 7,03 Euro.

jb/ra

Zürich (awp)