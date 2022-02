Lufthansa-Aktie in Rot: Swiss und Lufthansa fliegen zunächst weiter in die Ukraine

Man verfolge die Lage intensiv, teilte der deutsche Luftverkehrskonzern Lufthansa am Montag in Frankfurt mit. Man sehe sich in Übereinstimmung mit der Einschätzung nationaler und internationaler Behörden. Die Sicherheit der Fluggäste und Besatzungen habe zu jeder Zeit "oberste Priorität".

Am Samstag hatte die niederländische Fluggesellschaft KLM ihre Flugverbindungen in die Ukraine eingestellt und dies mit einer "umfassenden Analyse der Sicherheitslage" begründet. Am Sonntag brach dann die Fluglinie SkyUp einen Flug nach Kiew mit der Begründung ab, dass die Leasinggesellschaft, der das Flugzeug gehört, dies verlangt habe.

Swiss fliegt weiterhin in die Ukraine

Die Swiss fliegt vorerst weiter in die vom russischen Truppenaufmarsch bedrohte Ukraine. Für Überflüge nutzt sie den ukrainischen Luftraum allerdings derzeit nicht.

"Aktuell fliegt Swiss weiterhin nach Kiew", sagte eine Sprecherin am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Dies entspreche auch der Einschätzung nationaler und internationaler Behörden.

Man verfolge die Lage weiterhin intensiv, hiess es weiter. Die Sicherheit der Passagiere und Besatzungsmitglieder habe zu jeder Zeit oberste Priorität. Ende Januar hatte die Swiss bereits entschieden, die Flüge zeitlich so zu verschieben, dass die Crewmitglieder nicht mehr in der Ukraine übernachten müssen.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) passte am Montag seine Reisehinweise an: Neu weist es auch auf mögliche Probleme beim Verlassen der Ukraine hin, sollten Fluggesellschaften ihre Flüge reduzieren oder einstellen. Am Samstag hatte die niederländische Fluggesellschaft KLM ihre Flugverbindungen mit der Ukraine eingestellt.

Die Lufthansa-Aktie verliert via XETRA zeitweise um 2,98 Prozent auf 7,32 Euro.

FRANKFURT/KIEW/ZÜRICH (awp international)