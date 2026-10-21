Lufthansa-Aktie in Rot: Swiss meldet weniger Passagiere in den Herbstferien

Zwischen dem 25. September und dem 18. Oktober flogen rund 1,33 Millionen Menschen mit der Lufthansa -Tochter. Das waren 1,5 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie Swiss am Mittwoch mitteilte.

Insgesamt führte Swiss 10'154 Flüge durch. Dabei verbesserte sich die Pünktlichkeit: 68 Prozent der Maschinen starteten mit höchstens 15 Minuten Verspätung. Das waren 3,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die operative Stabilität lag bei 98,2 Prozent. Damit wurden nahezu alle ursprünglich geplanten Flüge durchgeführt.

Besonders gefragt waren während der Herbstferien auf der Kurzstrecke London, Palma de Mallorca und Berlin. Bei den Langstreckenzielen lagen laut der Mitteilung die US-Destinationen New York, Chicago und Boston vorne.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,57 Prozent im Minus bei 7,17 Euro.

to/cg

Zürich (awp)