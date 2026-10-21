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21.10.2026 11:17:00
Lufthansa-Aktie in Rot: Swiss meldet weniger Passagiere in den Herbstferien
Die Fluggesellschaft Swiss hat während der Herbstferien etwas weniger Passagiere befördert als im Vorjahr.
Insgesamt führte Swiss 10'154 Flüge durch. Dabei verbesserte sich die Pünktlichkeit: 68 Prozent der Maschinen starteten mit höchstens 15 Minuten Verspätung. Das waren 3,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die operative Stabilität lag bei 98,2 Prozent. Damit wurden nahezu alle ursprünglich geplanten Flüge durchgeführt.
Besonders gefragt waren während der Herbstferien auf der Kurzstrecke London, Palma de Mallorca und Berlin. Bei den Langstreckenzielen lagen laut der Mitteilung die US-Destinationen New York, Chicago und Boston vorne.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,57 Prozent im Minus bei 7,17 Euro.
to/cg
Zürich (awp)
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