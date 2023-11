Lufthansa-Aktie im Minus: Lufthansa behält Wartungstochter Technik nun doch

"Der Vorstand der Lufthansa Group hat heute entschieden, die bisherigen Pläne für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik nicht weiterzuverfolgen", teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Die in den vergangenen Monaten entwickelten "Wachstumspläne" sollen nun eigenständig, also ohne die Beteiligung eines weiteren Gesellschafters an der Lufthansa Technik, umgesetzt werden.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr hatte Anfang November erklärt, noch bis Jahresende den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Lufthansa Technik prüfen zu wollen. Der Konzern werde sich aber nur dann von einem Anteil trennen, wenn ein Käufer "neue strategische Optionen mitbringt, wenn jemand kulturell zu uns passt und wenn jemand so viel Geld dafür bezahlt, dass es auch mathematisch aufgeht", so Spohr vor knapp einem Monat. Die Wartungssparte betreut laut Spohr jedes fünfte Flugzeug weltweit.

Die Lufthansa-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,72 Prozent auf 7,96 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)