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Konsequenzen 09.10.2026 16:03:00

Lufthansa-Aktie im Minus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober

Lufthansa-Aktie im Minus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober

Die Airlines der Lufthansa Group setzen ihre Flüge nach Riad bis einschliesslich 16. Oktober aus. Hintergrund sind die jüngsten Angriffe der Huthi-Miliz auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt.

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Die Airlines der Lufthansa Group setzen ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad vorübergehend aus. Die Verbindungen würden bis einschliesslich 16. Oktober gestrichen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Hintergrund seien die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

Huthi reklamieren Angriff auf Flughafen

Die Huthi-Miliz hatte erneut einen Angriff auf den Flughafen King Chalid in Riad für sich reklamiert. Nach Angaben ihres Militärsprechers Jahja Sari feuerte die Miliz eine ballistische Rakete auf den Flughafen ab. Saudi-Arabien teilte mit, mehrere Geschosse seien abgefangen worden. Augenzeugen berichteten von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad.

Aus saudischen Flughafenkreisen hiess es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen. Die vom Iran unterstützten Huthi warnten zudem davor, dass alle Ölanlagen in Saudi-Arabien Ziele ihrer Angriffe werden könnten, und riefen Fluggesellschaften erneut dazu auf, Flüge nach Saudi-Arabien einzustellen.

Für die Lufthansa-Aktie ging es via XETRA zuletzt um 0,74 Prozent nach oben auf 7,206 Euro.

/lig/DP/he

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