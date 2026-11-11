Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’995 -0.3%  SPI 21’106 -0.2%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’521 0.7%  Euro 0.9235 0.2%  EStoxx50 6’366 0.6%  Gold 4’041 0.2%  Bitcoin 61’177 0.6%  Dollar 0.8298 0.6%  Öl 93.2 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Partners Group2460882ABB1222171Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
E.ON-Aktie fällt: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
Lufthansa-Aktie im Fokus: Swiss verschiebt Dubai-Flüge bis März
Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Energy-Aktie
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Outperform
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag
Suche...
ETF Sparplan
Weiter ausgesetzt 11.11.2026 13:41:00

Lufthansa-Aktie im Fokus: Swiss verschiebt Dubai-Flüge bis März

Lufthansa-Aktie im Fokus: Swiss verschiebt Dubai-Flüge bis März

Die Swiss passt ihren Flugplan für die kommenden Monate an und reagiert damit auf die aktuellen Rahmenbedingungen im internationalen Luftverkehr.

Die Swiss setzt die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März des kommenden Jahres aus. Der Entscheid sei aus betrieblichen Überlegungen gemeinsam mit der Lufthansa gefallen.

Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Verbindungen am 25. November wieder aufzunehmen, teilte die Swiss am Mittwoch weiter mit. Betroffene Passagiere würden über die Annullierung informiert und auf alternative Verbindungen umgebucht.

Flugstopp wegen der Lage im Nahen Osten

Die Fluggesellschaft stoppte die Verbindung im März wegen der angespannten Lage im Nahen Osten. Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel.

Zusätzliche Flüge nach Delhi

Gleichzeitig führt Swiss nach eigenen Angaben ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und der indischen Metropole Delhi am 2. Dezember bis zum Ende des Winterflugplans wieder ein.

Die Tochter der Konzernmutter Lufthansa gewinnt auf XETRA zeitweise 0,41 Prozent auf 8,84 Euro.

Zürich (awp/sda)

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie profitiert von strategischem Zukauf in Portugal

Bildquelle: Teng Wang / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:21 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:14 SMI setzt neue Bestmarke
08:41 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’618.87 19.53 SBBXZU
Short 15’919.13 13.99 S5B0BU
Short 16’532.85 8.90 S8BMRU
SMI-Kurs: 14’995.31 11.11.2026 13:51:23
Long 14’364.06 19.53 SJQJBU
Long 14’041.46 13.92 STE1BU
Long 13’423.05 8.82 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.