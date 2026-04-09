Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.04.2026 05:59:00
Lufthansa-Aktie im Blick: Flugbegleiter kündigen Streik für Freitag an
Die Flugbegleiter der Lufthansa sind für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen.
Die Lufthansa-Aktie lag nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise ein Prozent im Minus im Vergleich zum Xetra-Schluss, kann mittlerweile jedoch wieder 7,13 Prozent auf 7,99 Euro gewinnen. Im Haupthandel hatte das Papier zur Wochenmitte nach der vereinbarten Waffenruhe im Irankrieg mehr als zehn Prozent gewonnen.
In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit grosser Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent.
"Wir haben die Osterfeiertage bewusst von Arbeitskampfmassnahmen ausgenommen, um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten. Dass es nun dennoch zu Beeinträchtigungen bei der Rückkehr aus den Ferien kommen kann, ist uns sehr bewusst und wir bedauern das ausdrücklich", heisst es in einer Stellungnahme des Ufo-Vorsitzenden Joachim Vázquez Bürger. Der Streik wäre aus seiner Sicht vermeidbar gewesen - "die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bislang nicht einmal geschafft hat, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", sagte er.
Lufthansa fordert Wiederaufnahme von Gesprächen
Tragfähige Lösungen könnten nur im Dialog gefunden werden, Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben, teilte die Lufthansa am Abend mit. "Wir fordern die Gewerkschaft deshalb auf, die Gespräche mit uns wieder aufzunehmen. Wir sind jederzeit dazu bereit."
Der erneute Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo treffe "unsere Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart", hiess es von Lufthansa. Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein.
In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.
/brd/DP/men
FRANKFURT (awp international)
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