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|"Auf Augenhöhe"
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29.10.2026 14:52:37
Lufthansa-Aktie im Blick: Condor erzielt langfristige Tarifeinigung mit dem Cockpit-Personal
Anders als ihre grosse Konkurrentin Lufthansa hat die Fluggesellschaft Condor mit ihren Piloten einen langfristigen Tariffrieden geschlossen.
Der nach harten Verhandlungen erreichten Vereinbarung haben laut VC rund 67 Prozent aller stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt. Das sogenannte Zukunftspaket sehe zudem "wesentliche und langfristig wirksame Verbesserungen der Arbeitsbedingungen" vor. Ein neues Freizeitmodell soll den Pilotinnen und Piloten nach ihren Einsätzen mehr zusammenhängende Erholungszeit ermöglichen, ohne dass sie wie bislang auf Teilzeitarbeit ausweichen müssten.
Lösungen auf Augenhöhe
"Aus einer ursprünglichen Einsparforderung ist ein Gesamtpaket entstanden, das befristete Beiträge mit dauerhaften Verbesserungen und dem Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen verbindet", sagt VC-Präsident Andreas Pinheiro. Auch unter wirtschaftlichem Druck seien Lösungen möglich, wenn man sich auf Augenhöhe begegne. "Davon würden wir uns auch an anderer Stelle mehr wünschen."
Diese Bemerkung ist ein Seitenhieb auf die schwergängigen und von Streiks begleiteten Tarifverhandlungen für deutsche Flugbetriebe im Lufthansa-Konzern. Dort läuft noch eine Mediation, nachdem die Schlichtung mehrerer Einzelkonflikte ergebnislos geblieben ist.
Die Condor-Sprecherin sagte: "Die vereinbarten Massnahmen sollen vor dem Hintergrund anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Condor zu stärken und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen."
FRANKFURT (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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