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Untersuchungsbericht 12.11.2026 16:30:36

Lufthansa-Aktie im Blick: Beinahe-Unfall mit Swiss-Maschine in New York

Lufthansa-Aktie im Blick: Beinahe-Unfall mit Swiss-Maschine in New York

Ein Missverständnis zwischen Fluglotsen hat im April 2024 fast zu einem Zusammenstoss einer Swiss-Maschine mit anderen Flugzeugen in New York geführt.

Nun ist die Ursache des Beinahe-Unfalls durch den offiziellen Untersuchungsbericht bekannt.

Grund für den Vorfall war eine nicht regelkonforme Funkkommunikation, wie es im kürzlich erschienen Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hiess, über den der "Tages-Anzeiger" am Donnerstag berichtete.

Der für die Startbahn zuständige Lotse hatte seinem Kollegen erlaubt, die vier Flugzeuge hinter der startenden Swiss-Maschine über die Piste zu schicken. Sein Kollege verstand die Anweisung jedoch so, dass die Flugzeuge bereits hinter einer zuvor gestarteten Delta-Maschine passieren durften. Deshalb erteilte er die Freigaben zu früh.

Laut dem Untersuchungsbericht verwendeten beide Lotsen ungenaue, teilweise ausdrücklich verbotene Formulierungen und überprüften nicht, ob sie einander richtig verstanden hatten. Das Missverständnis blieb deshalb unbemerkt, bis die Swiss-Piloten die Gefahr erkannten und den Start noch rechtzeitig abbrachen.

Gemäss einer früheren Mitteilung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) befanden sich an Bord der Swiss-Maschine 222 Personen.

Die Lufthansa-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,37 Prozent auf 8,76 Euro.

Zürich (awp/sda)

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