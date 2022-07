Lufthansa-Aktie höher: Die Fluggesellschaft stimmt Gäste auf 'grosse Einschränkungen' ein - alle Flüge in Frankfurt und München gestrichen

Man werde die Flugstreichungen am Dienstag im System publizieren und den betroffenen Fluggästen möglichst Alternativen anbieten, schreibt die Airline weiter in einer aktuellen Kundeninformation. Einen Überblick über die geplanten Absagen hat das Unternehmen zunächst nicht veröffentlicht.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch rund 20'000 Lufthansa-Beschäftigte zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Passagiere ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort "nur wenige oder gar keine" Serviceschalter geöffnet sein werden, warnte das Unternehmen.

Im Netz beschwerten sich Passagiere über kurzfristige Absagen von Interkontinentalflügen in die USA oder nach Hongkong. Das sind in aller Regel die letzten Flüge, die Lufthansa im Streikfall streicht. Lufthansa warnte Umsteiger davor, ohne Anschlussflug an die deutschen Drehkreuze zu fliegen. Es bestehe die Gefahr, dass die Gäste dort für mehrere Stunden oder Tage nicht weiterreisen könnten.

Lufthansa streicht Mittwoch alle Flüge in Frankfurt und München

Wegen des Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa muss die Airline am Mittwoch "nahezu das gesamte Flugprogramm" an den beiden Drehkreuzen in Frankfurt und München absagen. Gegenwärtig könne nicht ausgeschlossen werden, dass der eintägige Ausstand auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen werde, wie die Lufthansa mitteilte.

Angesichts des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet, den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.

In Frankfurt werden bis Mittwoch 678 Flüge gestrichen, in München 345. Einige wenige Flüge trifft es bereits am Dienstag. Betroffen seien voraussichtlich 134.000 Fluggäste an beiden Drehkreuzen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Lufthansa-Bodenbeschäftigten ab der Nacht zu Mittwoch an allen deutschen Lufthansa-Standorten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte. Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,20 Prozent höher bei 6,04 Euro.

