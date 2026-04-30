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Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048

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Ausblick stabil 30.04.2026 06:34:00

Lufthansa-Aktie höher: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope

Lufthansa-Aktie höher: Deutsche Lufthansa erhält erneut

Scope Ratings hat das Emittentenrating der Deutschen Lufthansa AG mit "BBB- bestätigt" und den Ausblick als stabil beibehalten.

Deutsche Lufthansa
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Zudem hat Scope die Ratings für nicht nachrangige, unbesicherte Anleihen mit " BBB-", für nachrangige (Hybrid-)Anleihen mit "BB" und für kurzfristige Verbindlichkeiten mit "S-2" bekräftigt.

Das Geschäftsrisikoprofil der Lufthansa werde durch ihre Grösse, die starken Positionen an wichtigen europäischen Drehkreuzen und die globale Vernetzung gestützt, erklärte Scope Ratings. Hinzu komme eine "signifikante Ertragsdiversifizierung" durch die Bereiche Passagierbeförderung, Fracht und MRO (Wartung, Reparatur und Überholung). Die Profitabilität bleibt laut Scope der entscheidende limitierende Faktor, da eine Margenverbesserung von der weiteren Umsetzung des Sanierungsprogramms der Lufthansa Airlines sowie von strukturellen Kosteneinsparungen in einem kostenintensiven Marktumfeld abhängt.

Die Aktie der Lufthansa zeigt sich nachbörslich auf Tradegate zeitweise bei 7,15 Euro und damit 0,56 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

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