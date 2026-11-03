Lufthansa-Aktie gesucht: Tochter Swiss legt beim Umsatz und Gewinn zu - Aktie der Konzernmutter im Fokus

Hohe Nachfrage gleicht höhere Treibstoffkosten aus

Die Swiss hat in den ersten neun Monaten trotz hoher Treibstoffkosten etwas mehr verdient. Von Januar bis September stieg der Betriebsgewinn um 10,2 Millionen auf 421,4 Millionen Franken, wie die Lufthansa -Tochter am Dienstag bekannt gab.

Die hohe Nachfrage nach Flugreisen und die erfreuliche Entwickelung im Frachtgeschäft hätten den Mehraufwand für den Treibstoff in etwa ausgeglichen, erklärte die Airline. Der Umsatz kletterte um 5,3 Prozent auf 4,38 Milliarden Franken.

Allerdings konnte die Swiss ihr operatives Ergebnis kaum verbessern. "Die Spar- und Effizienzmassnahmen, die wir frühzeitig eingeleitet haben, entfalten zunehmend Wirkung und verhinderten einen Ergebnisrückgang. Für eine nachhaltige Verbesserung unserer Profitabilität reicht das allein aber noch nicht aus", äusserte sich Finanzchef Dennis Weber.

Weitere Belastung durch teure Tankrechnung

Für das vierte Quartal erwartet die Swiss eine noch stärkere finanzielle Belastung als im dritten Quartal durch die weiter steigenden Kerosinpreise. "Diese bewegen sich aktuell wieder nahe an den Höchstständen zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Irankriegs. Damit ist Kerosin heute doppelt so teuer wie zu Jahresbeginn", hiess es.

Die hohen Preise dürften die Swiss auch im letzten Quartal und im kommenden Jahr belasten. "Umso wichtiger ist es, die Kosten weiter zu senken und die Abläufe im ganzen Unternehmen zu verbessern. So schafft die Swiss die Grundlage, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein", schrieb die Airline.

Via XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,65 Prozent auf 7,67 Euro.

Zürich (awp)