Lufthansa-Aktie fester: Swiss-Flug fällt aus - Kind muss nach Landung reanimiert werden

Der Rückflug der Maschine musste in der Folge verschoben werden, wie die Fluggesellschaft Swiss am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Nach der Landung des Fluges LX8252 am Samstag in Ibiza habe die Mutter des Kindes um Hilfe gebeten, teilte die Swiss auf Anfrage mit. Zunächst darüber berichtet hatte "20minuten.ch". Die Besatzung habe gemeinsam mit Passagieren Wiederbelebungsmassnahmen eingeleitet. Das Kind sei wieder bei Bewusstsein gewesen als die angeforderten Rettungskräfte eingetroffen seien.

Aufgrund des emotional belastenden Vorfalls entschied die Crew laut Angaben der Swiss, den geplanten Rückflug nach Zürich nicht anzutreten. Die Fluggesellschaft begründete diesen Schritt mit der notwendigen vollen Konzentration für sicherheitsrelevante Abläufe.

Der Flug wurde schliesslich am Sonntag nachgeholt. Die Maschine landete am Sonntagnachmittag mit 154 Passagieren in Zürich.

Die Lufthansa -Aktie klettert via XETRA zeitweise um 5,45 Prozent auf 8,91 Euro.

Züeirch (awp/sda)