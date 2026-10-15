Lufthansa-Aktie fester: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen

Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben vorsorgliche Massnahmen ergriffen, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Dazu gehört, dass Flugzeuge auf ausgewählten Verbindungen bereits vor dem Abflug nach Frankfurt zusätzlichen Kraftstoff aufnehmen. Mit Flugstreichungen sei deshalb derzeit nicht zu rechnen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte.

Hintergrund der angespannten Versorgungslage ist laut Lufthansa unter anderem eine reduzierte Kapazität der Pipeline-Anbindung. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird zudem der niedrige Rheinpegel als möglicher Belastungsfaktor für die Versorgung genannt, da Tankschiffe den Fluss nur eingeschränkt beladen befahren könnten.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport teilte mit, es finde derzeit eine turnusgemässe Wartung einer Pipeline statt, die auch den Flughafen mit Kerosin versorge. Ein Engpass durch diese Routine-Wartung werde wegen anderer Versorgungswege und grosser Tank-Speichermöglichkeiten nicht erwartet. "Die Betriebsfähigkeit des Flughafens ist somit davon nicht beeinträchtigt", so Fraport.

Tankering soll Treibstoff-Bedarf verringern

Laut "Bild" hat die Lufthansa ihre Piloten angewiesen, auf bestimmten Flügen mehr Kerosin als für die jeweilige Strecke erforderlich zu tanken. Das sogenannte Tankering soll den Bedarf an zusätzlichem Treibstoff in Frankfurt verringern. Betroffen seien demnach vor allem Kurz- und Mittelstreckenverbindungen, zunehmend aber auch Langstreckenflüge.

Nach "Bild"-Informationen sehen die Vorgaben für Flugzeuge der Airbus -A320-Familie eine Obergrenze von acht Tonnen zusätzlichem Kraftstoff vor. Bei der Flugplanung solle zugleich darauf geachtet werden, dass durch das zusätzliche Gewicht keine Einschränkungen bei der Beförderung von Passagieren oder Fracht entstünden.

Die Lufthansa betonte, mit den ergriffenen Massnahmen einen verlässlichen Flugbetrieb sicherstellen zu wollen. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sollen die Massnahmen bis auf Weiteres gelten und an die Entwicklung der Lage angepasst werden.

Lufthansa: Keine Flugstreichungen wegen Kerosinmangels

Die Lufthansa erwartet keine Flugstreichungen infolge eines möglichen Kerosinmangels am Drehkreuz Frankfurt. Es sei nicht mit einem Engpass zu rechnen, erklärte eine Sprecherin der grössten deutschen Airline. Dennoch hat das Unternehmen die Crews angewiesen, bei Flügen nach Frankfurt zusätzlichen Kraftstoff aufzunehmen, um die Vorräte dort zu entlasten. "Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmassnahme", erklärte die Sprecherin. Die Vorkehrungen zeigten bereits Wirkung und man gehe davon aus, sie in absehbarer Zeit wieder einstellen zu können. Es gehe darum, einen verlässlichen Flugbetrieb sicherzustellen.

Niedrige Flusspegel als Problem

Hintergrund der angespannten Versorgungslage am grössten deutschen Flughafen ist laut Lufthansa die reduzierte Kapazität der Kerosin-Pipelines, von denen eine gerade gewartet wird, wie Flughafenbetreiber Fraport bestätigte. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird zudem der niedrige Rheinpegel als möglicher Belastungsfaktor für die Versorgung genannt, da Tankschiffe den Fluss nur eingeschränkt befahren könnten.

Fraport verwies auf die zur Verfügung stehende Leitung und die vorhandenen Speicher am Flughafen, die für den Bedarf von rund zehn Tagen ausgelegt seien. "Die Betriebsfähigkeit des Flughafens ist somit nicht beeinträchtigt", sagte ein Fraport-Sprecher. Die Passagiere hätten nichts zu befürchten.

Lufthansa erwartet bei Tap-Einstieg hohe Synergien - Lateinamerika im Blick

Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Portugals Staatsfluglinie Tap deutliche Vorteile. Die jährlichen Synergien dürften sich auf bis zu 450 Millionen Euro belaufen, erklärten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Donnerstag in einer Online-Konferenz mit Analysten. Diese Summe sei schon im ersten vollen Jahr nach dem Einstieg erreichbar - und damit noch bevor die Lufthansa die Mehrheit an Tap erwerbe. Ausserdem soll der deutsche Konzern schon als Minderheitseigner die operative Führung bei Tap übernehmen und über die Besetzung des Chefpostens bestimmen.

Am Mittwoch hatte die Lufthansa von der Regierung in Portugal den Zuschlag für einen Minderheitsanteil an Tap erhalten. Damit setzte sich der deutsche Luftverkehrskonzern gegen seine französisch-niederländische Konkurrentin Air France-KLM durch, die zuvor bei der skandinavischen SAS den Zuschlag für eine Mehrheit gewonnen hatte.

Die Lufthansa soll bei Tap für gut eine Milliarde Euro zunächst knapp 45 Prozent der Anteile erhalten. Bis zu 5 Prozent sind zunächst für die Tap-Beschäftigten reserviert, könnten aber auch noch an die Lufthansa gehen. Dadurch würde der Kaufpreis auf 1,2 Milliarden Euro steigen. Die Mehrheit behält mit gut 50 Prozent zunächst der portugiesische Staat. Allerdings begrüsste die Lufthansa die Ankündigung der Regierung, den Prozess zur vollständigen Privatisierung von Tap einzuleiten.

Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr. Damit schliesse sie zu der British-Airways-Mutter IAG auf, die besonders dank ihrer spanischen Tochter Iberia auf diesen Routen stark vertreten ist.

Zuletzt hatte die Lufthansa eine Minderheit von 41 Prozent an der italienischen Ita übernommen und bereits Optionen gezogen, um ihre Beteiligung im kommenden Jahr auf 90 Prozent aufzustocken. Zum Lufthansa-Konzern gehören zudem die früheren Staatsairlines der Schweiz, Österreichs und Belgiens, Swiss, Austrian und Brussels. Auch die Direktfluggesellschaft Eurowings sowie die Ferienflieger Discover und Edelweiss sind Töchter der Lufthansa.

Tap hatte zuletzt vier Jahre in Folge Gewinne eingeflogen. Spohr zeigte sich entsprechend erfreut, eine profitable Airline zu erwerben, was in der Geschichte der Lufthansa-Zukäufe eine Ausnahme ist.

Im ersten Halbjahr 2026 verbuchte Tap allerdings einen Nettoverlust von 99,2 Millionen Euro. Belastend wirkten sich unter anderem die gestiegenen Treibstoffkosten aus. Die Betriebserlöse stiegen um 4,3 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro. Mit 8,2 Millionen Passagieren beförderte die Airline 4,2 Prozent mehr Menschen als ein Jahr zuvor.

Israel verschärft Einreise für Swiss-Flugpersonal

Israel hat laut verschiedenen Medienberichten die Einreisebestimmungen für ausländische Flugbesatzungen verschärft. Betroffen sind auch Swiss-Mitarbeitende mit bestimmten Staatsangehörigkeiten, die nun nicht mehr nach Tel Aviv fliegen dürfen, selbst wenn sie einen Schweizer Pass besitzen. Der Grund ist ein vereitelter Anschlag auf einen Flydubai-Flug.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss bestätigte am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA Medienberichte der Online-Portale "20Minuten" und "Aerotelegraph", wonach sie von den verschärften Einreisebestimmungen Israels betroffen sei. Die israelischen Behörden hätten der Swiss mitgeteilt, dass Crewmitglieder mit bestimmten Staatsangehörigkeiten nicht mehr auf Flügen nach Israel eingesetzt werden dürften, schrieb Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn.

Diese Anweisung gelte umfassend für Pilotinnen und Piloten sowie für das Kabinenpersonal der Airline. Auch andere Airlines müssen demnach ihre Einsatzplanung anpassen. Die neue Regelung erstrecke sich auf Staatsangehörige von insgesamt 29 Ländern weltweit. Ein Crewmitglied, das neben dem Schweizer Pass auch die Staatsangehörigkeit eines dieser Länder besitze, dürfe demnach nicht mehr auf einem Flug nach Tel Aviv eingesetzt werden.

Die Swiss machte keine konkreten Angaben zur genauen Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden oder deren spezifischen Nationalitäten. Sie sprach jedoch von einem "sehr kleinen Teil" ihrer fliegenden Belegschaft, der von dieser Massnahme betroffen sei.

Swiss passt Einsatzpläne an

Die Swiss kenne grundsätzlich die Nationalitäten ihrer fliegenden Mitarbeitenden und habe die gesamten Crews umgehend über die neuen Vorgaben informiert. Die Regelung betreffe lediglich einen sehr kleinen Anteil der insgesamt über 1400 Pilotinnen und Piloten sowie über 4700 Cabin Crew Members der Swiss. Die betroffenen Mitarbeitenden würden auf dem gesamten weiteren Streckennetz der Airline eingesetzt, wodurch es zu keinen personellen Mängeln komme, so die Swiss. Swiss unterhält derzeit zwei tägliche Flugverbindungen nach Tel Aviv.

Die israelische Botschaft in Bern lehnte auf Anfrage von Keystone-SDA eine Stellungnahme zu den "Sicherheitsmassnahmen und -protokollen" ab.

Auslöser für die Vorgaben Israels war ein gravierender Vorfall auf einem Flydubai-Flug Ende September. Damals soll ein aus dem Oman stammender Kopilot den Kapitän attackiert und versucht haben, das Flugzeug auf den Flughafen Tel Aviv stürzen zu lassen. Nach israelischen Vorgaben hätte er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit gar nicht auf dem Flug eingesetzt werden dürfen.

Im XETRA-Handel geht es für die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,91 Prozent auf 7,11 Euro nach oben.

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FRANKFURT (awp international)