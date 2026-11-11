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Nach Aussetzung 11.11.2026 12:36:04

Lufthansa-Aktie fester: Flüge nach Dubai wieder im Angebot

Lufthansa-Aktie fester: Flüge nach Dubai wieder im Angebot

Der Lufthansa-Konzern wird die Flüge nach Dubai ab dem 25. November teilweise wieder aufnehmen.

Lufthansa
8.22 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen
Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Lufthansa-Airline die Verbindung München-Dubai mit fünf wöchentlichen Flügen wieder aufnehmen. Eurowings wird Dubai von Berlin aus täglich anfliegen.

Von Frankfurt aus ist die Lufthansa-Verbindung bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 jedoch weiterhin ausgesetzt. Das gilt auch für die Verbindungen von Austrian Airlines, Swiss und ITA Airways von und nach Dubai.

Die Lufthansa hatte die Flüge nach Dubai bis einschliesslich 24. November für alle Fluggesellschaften der Gruppe ausgesetzt.

Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 8,84 Euro.

DOW JONES

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.2992 18.12.2026 161756911
Long 10.2361 18.06.2027 159691753
Long 163.7783 18.12.2026 162805261
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8241 11.99 161814804
Long 11.6984 5.54 162804696
Long 18.1976 2.44 162946239
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.817 17.10 162946328
Short 23.4662 3.99 158841451
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 143802908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.42 SRPBPU
Short 16’063.23 13.94 SSBKTU
Short 16’671.30 8.88 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’182.94 12.11.2026 11:34:31
Long 14’513.63 19.94 SYAOBU
Long 14’151.09 13.56 SMBVRU
Long 13’597.86 8.93 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Lufthansa am 11.11.2026

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