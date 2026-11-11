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11.11.2026 12:36:04
Lufthansa-Aktie fester: Flüge nach Dubai wieder im Angebot
Der Lufthansa-Konzern wird die Flüge nach Dubai ab dem 25. November teilweise wieder aufnehmen.
Von Frankfurt aus ist die Lufthansa-Verbindung bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 jedoch weiterhin ausgesetzt. Das gilt auch für die Verbindungen von Austrian Airlines, Swiss und ITA Airways von und nach Dubai.
Die Lufthansa hatte die Flüge nach Dubai bis einschliesslich 24. November für alle Fluggesellschaften der Gruppe ausgesetzt.Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 8,84 Euro.
DOW JONES
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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