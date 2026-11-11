Lufthansa-Aktie fester: Flüge nach Dubai wieder im Angebot

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Lufthansa-Airline die Verbindung München-Dubai mit fünf wöchentlichen Flügen wieder aufnehmen. Eurowings wird Dubai von Berlin aus täglich anfliegen.

Von Frankfurt aus ist die Lufthansa-Verbindung bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 jedoch weiterhin ausgesetzt. Das gilt auch für die Verbindungen von Austrian Airlines, Swiss und ITA Airways von und nach Dubai.

Die Lufthansa hatte die Flüge nach Dubai bis einschliesslich 24. November für alle Fluggesellschaften der Gruppe ausgesetzt.

Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 8,84 Euro.

DOW JONES