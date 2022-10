Lufthansa-Aktie etwas niedriger: Aus Kostengründen reduziert Lufthansa die deutschen Inlandsflüge - Swiss streikt doch nicht

Man habe auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn ausgebaut, sagte Konzernchef Carsten Spohr.

"Ein weiterer Grund sind die hohen Gebühren, die unsere Gäste sowohl am Start- als auch am Zielflughafen in Deutschland bezahlen müssen." Die Lufthansa habe daher umgesteuert: "Daher setzen wir unsere Flugzeuge zunehmend effizienter und profitabler auf anderen europäischen Strecken ein."

Der innerdeutsche Flugverkehr hinkt nach den Statistiken des Flughafenverbands ADV deutlich hinterher, was die Erholung nach dem Corona-Schock angeht. Im September betrug die Zahl der registrierten Passagiere auf Inlandsflügen lediglich 1,9 Millionen. Das waren nur 45,3 Prozent des Niveaus im September des Vorkrisenjahrs 2019.

Bei den Europaflügen waren hingegen bereits vier von fünf Passagieren (80,2 Prozent) zurückgekehrt. Zugleich waren die Tickets für Inlandflüge laut Statistischem Bundesamt im August rund 25 Prozent teurer als drei Jahre zuvor.

Die innerdeutschen Verbindungen werden im Wesentlichen von der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings angeboten. Ausländische Konkurrenten wie Easyjet und Ryanair haben sich zurückgezogen.

Inlandflüge stehen auch in der Kritik vom Umwelt- und Klimaschützern. Lufthansa kooperiert mit der Deutschen Bahn, um Passagiere verstärkt über die Schiene an ihre Drehkreuze für Fernflüge zu bringen.

Swiss-Piloten führen Streik wegen Einigung doch nicht durch

Die Swiss-Piloten werden ihren angedrohten Streik nicht durchführen. Der Pilotenverband Aeropers und Swiss-Chef Dieter Vranckx haben in der Nacht auf Montag eine Einigung erzielt. Die Arbeitsbedingungen werden dabei deutlich verbessert.

Die Swiss-Piloten hatten angedroht, am kommenden Wochenende am Boden zu bleiben. Zahlreiche Flüge wären wegen des Streiks ausgefallen. "Wir haben immer betont, dass wir eine Lösung am Verhandlungstisch erreichen wollen. Wir haben unser Wort gehalten", wird Aeropers-Präsident Clemens Kopetz in einer Mitteilung zitiert.

Die wichtigsten Verbesserungen, auf die sich die Piloten und die Swiss geeinigt haben, sind folgende:

- Lohnerhöhung um 2,3 Prozent

- Teuerungsausgleich von 2 Prozent

- Vorverschiebung der Arbeitsplanpublikation um eine Woche

- Keine Planumstellungen mehr nach Krankheit

Die beiden letzteren Punkte dienen einer besseren Planbarkeit des Soziallebens und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Finanziell sei eine Einigung erzielt worden, die für beide Seiten akzeptabel sei, heisst es in der Mitteilung von Aeropers. Der neue Geamstarbeitsvertrag gilt ab 2023.

Auch beim Bodenpersonal der Swiss und beim Bodenabfertigungs-Unternehmen Swissport gab es in den vergangenen Monaten Streit um zu hohe Arbeitsbelastung und zu tiefe Löhne. In beiden Fällen lenkten die Unternehmen schliesslich ein und gewährten den Mitarbeitenden deutlich bessere Bedingungen.

Die Lufthansa-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent auf 6,56 Euro.

Frankfurt (awp/sda/dpa)