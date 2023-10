Lufthansa-Aktie deutlich niedriger: Swiss stoppt wegen Sicherheitsbedenken Flüge nach Israel

Grund seien Sicherheitsbedenken wegen der politischen Lage, teilte die Swiss am Samstag mit.

Nach eingehender und kontinuierlicher Prüfung der aktuellen Sicherheitslage führte die Swiss die Flüge von Zürich nach Tel Aviv und von Tel Aviv nach Zürich am Samstagmittag noch durch, teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Ab Samstagabend bis und mit Montag stellte sie die Verbindungen indessen vorerst ein.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rief am Samstag offiziell zum Verzicht auf Reisen nach Israel auf.

Bei den Raketenangriffen am Samstagmorgen wurden nach ersten Erkenntnissen in Israel zahlreiche Menschen verletzt und es gab Todesopfer. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Die israelische Armee teilte mit, das Land sei in Kriegsbereitschaft versetzt worden.

Lufthansa streicht bis einschliesslich Montag alle Flüge nach Tel Aviv

Angesichts des Grossangriffs der Hamas auf Israel stellt die Lufthansa bis einschliesslich Montag alle Flüge nach Tel Aviv ein. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Lufthansa alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschliesslich Montag", teilte das Unternehmen am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Lufthansa beobachte die Sicherheitslage in Israel kontinuierlich und stehe in engem Kontakt mit den Behörden. "Die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität." Bereits am Samstag waren Flüge der Lufthansa von Deutschland nach Tel Aviv gestrichen worden.

Swiss kaum von Schliessung des Hamburger Flughafens betroffen

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss ist von der Sperrung des Hamburger Flughafens nach einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine aus der iranischen Hauptstadt Teheran kaum betroffen. Nach Angaben der Fluggesellschaft kam es lediglich zu einem verspäteten Abflug.

Wie eine Sprecherin der Swiss am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, startete ein Flug nach Hamburg am frühen Nachmittag mit rund einer Stunde Verspätung. Die Swiss ging davon aus, dass der Flughafen in Hamburg bis zur Ankunft des Fluges wieder geöffnet sein würde. Für die weiteren Flüge am Montag plante die Swiss am Montagnachmittag eine reguläre Durchführung.

Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen wurde am Montag ab 12.40 Uhr komplett eingestellt, wie eine Airport-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur DPA sagte.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte der DPA, am Morgen sei bei der Bundespolizei eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen. Diese Drohung werde sehr ernst genommen. Zu den Hintergründen äusserte er sich zunächst nicht.

Die Maschine sei gegen 12.20 Uhr in Hamburg gelandet und stehe nun in einem Sonderbereich. Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder hätten das Flugzeug inzwischen verlassen und würden nun in einem eigenen Bereich einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Flugzeug und Gepäck würden durchsucht.

Die Lufthansa-Aktie sinkt via XETRA zeitweise 3,97 Prozent auf 7,11 Euro.

Bern (awp/sda)