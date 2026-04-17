Lufthansa-Aktie dennoch fester: Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Streik

Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt.

In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus. Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge: An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiter. Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus.

Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag

Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen davon waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Am Freitag sind die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Cityline betroffen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Deshalb sind abermals zahlreiche Flugausfälle zu erwarten. Am Donnerstag wurden Hunderte Flüge annulliert.

In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten wird.

Nach Aus für Lufthansa Cityline: Piloten streiken weiter

Die Piloten der Lufthansa haben am Freitag ihre Streiks fortgesetzt. Bestreikt wurden erneut die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. Letztere soll nach dem Willen des Lufthansa-Vorstands nie wieder abheben, sondern bereits am Samstag vorzeitig geschlossen werden. Begründet wurde der Einschnitt mit hohen Kerosinkosten und den Kosten der seit Tagen anhaltenden Streiks.

Am Freitag wurden allein am Drehkreuz Frankfurt erneut rund 650 von 1337 geplanten Starts und Landungen annulliert, wie der Betreiber Fraport berichtet. Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines am Standort, die Annullierungen sind aber zum grössten Teil auf den Lufthansa-Streik zurückzuführen.

Machtdemonstration statt Sparmassnahme?

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte den verschärften Sparkurs des Lufthansa-Konzerns scharf kritisiert und zweifelte die Begründung an: "Die angeführten geopolitischen Gründe erscheinen aus unserer Sicht nicht überzeugend, da kein Wettbewerber derzeit Kapazitäten in diesem Umfang aus dem Markt nimmt", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. Das Management scheine bereit zu sein, erhebliche operative und wirtschaftliche Schäden in Kauf zu nehmen, um seine Tarifpolitik durchzusetzen.

Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen dieser Woche waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten werden sollte.

Luftverkehr: Verband warnt vor Kerosin-Engpass im Sommer

Der stockende Nachschub von Kerosin könnte nach Einschätzung des Luftverkehrsverbandes BDL schon bald zu spürbaren Einschnitten im Flugangebot führen. "Die Sommerreisesaison steht unmittelbar bevor, das Ökosystem Tourismus ist in der Hauptreise- und Geschäftszeit bei ein- und ausreisenden Touristen auf den Luftverkehr angewiesen", warnt BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" berichtet.

Ob und wann sich die Versorgungslage zuspitzt, hänge massgeblich von der Dauer des Iran-Kriegs ab. Selbst bei einem kurzfristigen Ende werde sich die Lage auf den Energiemärkten nur langsam entspannen. Der Verband verweist auf Energieexperten, denen zufolge im Nahen Osten mehr als 80 Anlagen teils schwer beschädigt seien, sodass eine kurzfristige Rückkehr zum Vorkrisen-Niveau nicht erwartet werden könne. Die Mineralölwirtschaft gehe davon aus, dass noch für längere Zeit 20 Prozent der globalen Öl-Kapazität nicht verfügbar seien.

Ersatz für Importe aus Nahost gesucht

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas wegen der Lage in der Strasse von Hormus in den kommenden Wochen knapp werden. "Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen", hiess es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüssten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten. Bislang seien 75 Prozent der europäischen Kerosin-Nettoimporte aus dem Mittleren Osten gekommen.

Ersatz kommt bislang vor allem aus den USA, so der BDL. Die Lieferungen könnten allerdings bislang nur rund die Hälfte der ausfallenden Mengen ersetzen. Es drohten niedrige Bestände und ein enger Markt über den Sommer hinaus.

Produktion deutscher Raffinerien

Der BDL verweist auf Zahlen des Energieverbands en2x, nach denen 2024 von den rund 9 Millionen Tonnen in Deutschland abgesetzten Kerosins rund 5,9 Millionen Tonnen importiert wurden. In deutschen Raffinerien seien 4,8 Millionen Tonnen hergestellt worden, von denen noch 1,6 Millionen Tonnen exportiert worden seien.

Die Fluggesellschaften haben bereits reagiert. Airlines wie KLM oder SAS haben unrentable Flüge aus dem Programm genommen. Der Lufthansa -Konzern lässt 27 Flugzeuge der Regionaltochter Cityline stehen und will weitere Spritfresser zum Winterflugplan ab Ende Oktober aus der Flotte streichen. Der BDL sieht derartige Massnahmen als ersten Schritt.

Freigabe von Reserven gefordert

An konkreten Gegenmassnahmen schlägt der Verband eine enge staatliche Überwachung der vorhandenen Kerosin-Mengen vor. Zudem sollten nationale und europäische Reserven freigegeben werden. Helfen könnten auch zusätzliche Durchleitungsrechte für die sogenannte Nato-Pipeline, um die Flughäfen in Frankfurt, Köln, München und Zürich besser versorgen zu können.

Die Branche will zudem in der Krise von Steuern und Abgaben entlastet werden. Ein Vorschlag würde dabei zulasten der Passagiere gehen. Der BDL will erreichen, dass Flugausfälle oder Verspätungen aus Spritmangel als "aussergewöhnliche Umstände" bewertet werden, bei denen dann keine Entschädigungen nach der EU-Passagierrechtsverordnung gezahlt werden müssten.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent auf 7,62 Euro.

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DÜSSELDORF/KÖLN/FRANKFURT/BERLIN (awp international)