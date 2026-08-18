Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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18.08.2026 17:37:11
Lufthansa-A380 setzt in München vor Touchdown-Zone auf
Lufthansa-Airbus-A380 in München die Landebahn fast verfehlt und ist zu früh aufgesetzt. Vor der Landebahn soll die Maschine aber nicht aufgesetzt sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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