Luftfahrtkoordinator der Regierung lehnt Flugscham ab

BERLIN (Dow Jones)--Vor der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig warnen Vertreter der Bundesregierung und der Wissenschaft vor einem Schlechtreden von Flügen wegen deren CO2-Bilanz. "Die Fokussierung auf das Fliegen in der aktuellen Klimaschutzdebatte greift mir zu kurz", sagte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwochsausgabe). "Ich fliege nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn es sein muss." Bei grossen Distanzen gebe es oft keine sinnvolle Alternative. "Ich halte nichts von dem Begriff Flugscham, und die Buchungszahlen sprechen dafür, dass die meisten Deutschen das ähnlich sehen", so Jarzombek.

Den Begriff der Flugscham hatten die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die "Fridays for Future"-Bewegung salonfähig gemacht. Um nicht zur UN-Klimakonferenz nach New York fliegen zu müssen, überquert Thunberg den Atlantik gerade mit einem Segelboot.

Der für Luftfahrt zuständige Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Rolf Henke, erklärte, dass derzeit sehr emotional über das Fliegen debattiert werde. "Ich warne jedoch vor der Verteufelung des Luftverkehrs und Panikmache", sagte Henke dem RND. Derzeit liege der durch den Menschen mit dem Flugverkehr verursachte Anteil an der CO2-Belastung weltweit bei zwei Prozent. Die heutigen Triebwerke seien im Vergleich zu denen von vor 20 Jahren erheblich leiser und stiessen wesentlich weniger Schadstoffe aus. "Der Luftverkehr ist durch seine bessere Auslastung ausserdem enorm effizient geworden", sagte Henke weiter. "Verdoppelung des Luftverkehrs bedeutet also nicht, dass sich auch die Umweltbelastung verdoppeln wird." Gleichwohl müsse der CO2-Ausstoss der Flugzeuge sinken. "Unser Ziel ist das Zero-Emission-Aircraft - das Flugzeug, das keine Schadstoffe mehr ausstösst."

Fast eine Million Jobs in der deutschen Luftfahrt

Regierungskoordinator Jarzombek betonte die Bedeutung des Luftverkehrs für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Allein am Flugzeugbau hingen 100.000 Arbeitsplätze, mit Flughäfen und Airlines seien es fast eine Million Jobs. "Gerade in diesen Zeiten, wo viel über Klimaschutz diskutiert wird, wird das gerne vergessen", so der CDU-Abgeordnete. Eine Strafabgabe für Inlandsflüge, wie sie nun von Umweltschützern gefordert wird, lehnte Jarzombek ab. "Der Flugverkehr muss und wird in den kommenden Jahren noch weit mehr CO2 einsparen, aber er darf keine Sonderrolle haben, weder im Positiven noch im Negativen", forderte er.

Bei der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flughafen Leipzig-Halle wird es neben dem Klimaschutz auch um den digitalen Wandel der Branche gehen. Als Redner werden unter anderem unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet. Auch Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden werden zugegen sein.

