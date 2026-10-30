Lufax hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lufax hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.70 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.700 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufax im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 915.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 903.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch