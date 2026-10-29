Lufax A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lufax A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Lufax A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.27 HKD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.270 HKD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 7.18 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.07 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch