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31.08.2026 06:37:00
Luenmei Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Luenmei Group A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.09 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24.22 Prozent auf 151.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Luenmei Group A 199.7 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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