Luenmei Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Luenmei Group A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.09 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24.22 Prozent auf 151.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Luenmei Group A 199.7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch