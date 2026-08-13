Ludlow Jute Specialities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ludlow Jute Specialities liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ludlow Jute Specialities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ludlow Jute Specialities 4.17 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67.63 Prozent auf 1.89 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch