Ludan Engineering hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.140 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92.0 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 10.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch